Popüler internet üzerinden dizi-film izleme platformu olan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Az sabır kardeşim. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Bu alanla ilgili herşey bizim umurumuzda" açıklaması yaptı. RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yeni açıklamada, "Az sabretseydiniz keşke. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Kamuoyuna da yanlış bilgi vermeyin. Her şey yolunda sakin olun" dedi