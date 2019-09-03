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Son dakika haberleri! RTÜK'ten Netflix, Blu TV, Puhu TV, Digiturk, Tivibu, Turkcell ve Vodafone açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını açıkladı. Şahin'in açıkladığı kuruluşların arasında Netflix, Blu TV, Puhu TV, Digiturk, Tivibu, Turkcell ve Vodafone'un da olduğu belirtildi

Son dakika haberleri! RTÜK'ten Netflix, Blu TV, Puhu TV, Digiturk, Tivibu, Turkcell ve Vodafone açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını açıkaldı.

Şahin, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında Netflix, Blu TV, Puhu TV, Digiturk, Tivibu, Turkcell ve Vodafone gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldıklarını belirtti.

Ebubekir Şahin, mesajının sonunda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rtük #Radyo ve Televizyon Üst Kurulu #netflix #blu tv #puhu tv #Digitürk #turkcell #Vodafone #tivibu #Ebubekir Şahin #son dakika haberleri
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