Son dakika haberleri! RTÜK'ün televizyon haberleri için aldığı kararın arkasında ne var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen sene haber kanalları temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Holding kanalları diye bilinen kanallarda yapılan şiddet içerikli ve toplumsal korku yaratacak haberlerde revizeye gitmeleri aksi taktirde kanal ana haberlerinin reyting ölçümünden çıkarılacağı söylenmişti.

Bu öneriye bazı haber kanalları olumlu yaklaşmış holding medyası diye bilinen medya temsilcileri, tepki göstermişti.

Ardından RTÜK, geçtiğimiz günlerde televizyon haberleri için başlatılan yeni çalışma olduğunu duyurdu.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Uluslararası medyanın çok önceden bir standarta bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz.

Şiddet ve korku içeren yayınların akıllı işaretleri bellidir, ne zaman ne şekilde yayınlanacakları düzenlenmiştir.

Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması, ne yazık ki, ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.

Haberlerin de akıllı işaretler uygulaması kapsamına alınması için yeni bir çalışma başlattık. Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar.

Yeni yayın döneminin başlangıcında, yayınların geneli üzerinde hassas olduğumuz noktaların unutulmamasını önemle tavsiye ediyoruz."

ulusal.com.tr