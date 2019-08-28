Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yasak Elma dizisindeki kadına şiddet ve istismar içeren sahnelerden dolayı, oy birliğiyle FOX TV’ye idari para cezası verdi

RTÜF'ten yapılan açıklama şöyle;



Yasak Elma dizisindeki kadına şiddet ve istismar içeren sahneleri gündemine alan RTÜK, oy birliğiyle FOX TV’ye idari para cezası verdi.



RTÜK, çocuk, kadın ve aileyi korumak adına sergilediği hassasiyetini sürdürüyor. Üst Kurul, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddet ve istismar konularında taviz vermiyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, son toplantısında kadına şiddet görüntülerini değerlendirdi. İzleme ve Değerlendirme Dairesinin raporunu görüşen Kurul Üyeleri, FOX TV’de yayınlanan "Yasak Elma" dizisini mercek altına aldı.

Üst Kurul, dizi filmde yer alan kadına şiddet ve istismar içeren görüntüler nedeniyle ilgili sahneleri yayınlayan FOX TV’ye idari para cezası verdi.

Sahnelere kayıtsız kalmadılar

Üyeler, dizi filmin toplantıda değerlendirilen bölümünde yer alan ailesi silahla tehdit edilerek zorla kaçırılan ve baskıyla evlenmeye zorlanan bir kadının yine silah tehdidiyle yatak odasına alınması sahnelerine duyarsız kalmadı. Ceza kararı oy birliğiyle verildi.

Kaçırma, gasp ve silah tehditi…

Yasak Elma dizisinin ele alınan bölümünde yok yok.

Uzman raporunda, Dündar isimli erkek karakterin Zeynep adındaki kadının telefonuna el koyması, onu adamlarıyla çevrelenmiş ıssız bir eve kapatması bilgileri yer aldı.

Raporun klibini izleyen Üyeler, kadın karakterin annesinin görüntülü aranmasına, dizinin başrol oyuncusunun, "Sen orada gıkını çıkarırsan yanındaki adam senin beynini patlatacak. Sen de benim dediklerimi yapmazsan yanındaki adamım yine annenin beynini patlatacak.” sözlerine şahit oldu.

Görüntülerin sonundaysa erkek karakterin zorla evlendiği kadını odaya kilitleyip silahını göstererek kıyafetlerini çıkarmaya başlaması yer alıyor.

Raporun detayları…

Uzman raporunda, “kadını güçsüz olarak gösteren ve evlendiğinde bir erkeğin her istediğini yapmak zorunda olan, adeta onu erkeğe ait bir eşya gibi gösteren ilgili sahnelerde, kadın ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür.” denildi.

Üst Kurul üyelerinin tamamının onay verdiği raporun devamındaysa şu bilgiler yer aldı:

“Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önemli bir sorun olduğu ve bunu önlemek için gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşlarının çaba gösterdikleri bilinmektedir. Öyle ki kadına yönelik şiddetin önlenmesi devlet politikasına dönüşmüş ve buna yönelik düzenlemeler yapılmıştır…. Yasak Elma dizisinde olduğu gibi, senaryo gereği kadına karşı şiddetin işlendiği yapımlar, toplumun kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirmenin aksine, şiddetin ekran aracılığı ile tekrar üretilmesine sebep olmaktadır. Gerçek hayatta fazlasıyla var olan şiddetin ekranda sıklıkla yer alıyor olması, bireylerin şiddet algısını normalleştirerek duyarsızlaşmasına neden olmaktadır. Söz konusu dizinin hafta içi ve hafta sonu, gündüz ve akşam kuşağında tekrarının yayınlandığı, dolayısıyla ilgili sahnelerin defalarca ekranda olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak, FOX logolu medya hizmet sağlayıcının bahsolunan yayını nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin ilk fıkrası (s) bendinde düzenlenen "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmüne aykırı yayın yaptığı değerlendirilmiştir.”