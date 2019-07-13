Son dakika haberleri... S-400'ler Türkiye'de! Hangi gazete hangi manşeti attı

Türkiye, ABD tehditlerine boyun eğmedi. S-400'lerin sevkiyatı dün başladı. Ve dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Konu bugün bütün gazetelerin manşetlerinde. Neredeyse bütün gazeteler, Türkiye'nin Amerikan tehditlerine karşı dik duruşunu öne çıkarttı. Yeni bir dönemin başladığına dikkat çekildi

Türk halkı ve gazeteler, ABD'ye karşı kenetlenmişken solcu olduğunu iddia eden Evrensel ve Birgün ile Nurcuların Yeni Asya gazetesi ABD tehditlerini öne çıkarttı.



Evrensel 'Türkiye'ye baskı artacak' manşetini atarken, Birgün gazetesi 'Ne S-400 Ne F-35' başlığının altına "ABD ile gerilime neden olan Rus yapımı S-400'lerin ilk parçaları Ankara'da. Krizin faturası bütün ülkeye çıkacak" yazdı.



Attıkları manşet ile ABD tehditlerinin sözcülüğünü yapmaları 'Bunlar nasıl solcu gazete?' yorumlarına neden oldu.



ulusal.com.tr





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