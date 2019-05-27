Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önkibar'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırdıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.