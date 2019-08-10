TRT Çocuk'ta yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak Kaz Dağları ile ilgili bazı ifadeler kullanan 9 yaşındaki Utku'nun sözünün kesildiği haberleri sonrası program sunucusu Gözde Çevik, açıklama yaptı. Çevik, açıklamasında "TRT Çocuk'ta neşeyle sunduğum, çocuklarla hayat bulduğum programlardan birisini gerçekleştirmek üzere çıktığım evime göz yaşlarıyla döndüm" dedi

TRT Çocuk'ta program sunuculuğu yapan Gözde Çevik, Kaz Dağları ile ilgili canlı yayında bazı ifadeler kullanıldığına yönelik haberler sonrası açıklama yaptı.



Programdan 'gözyaşları içinde' çıktığını belirten Çevik, şunları ifade etti:



"Nereden bilebilirdim ki TRT Çocuk'un hiçbir zaman konusu olmayan gündelik tartışmaların benim programımda dile getirileceğini, nereden bilebilirdim ki çevre duyarlılığını çocuklara en iyi anlatan kanalıma tam da bu konuda eleştiriler geleceğini...



Sosyal medyada bu şekilde gündeme geldiğim için üzgünüm...



Bırakalım da Türkiye'nin ortak değeri TRT Çocuk, siyasetten, günlük tartışmalardan uzak dursun.



Ben, o tertemiz çocuklar sayesinde neşe dolu bir hayat geçiriyorum.



Tartışmalarınızı bizden ve çocuklarımızdan uzak tutun.



Biz size rağmen gülmeye, eğlenmeye, bunları yaparken de öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz.



Bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da gündelik tartışmalarınızın bir parçası olmayacağız.



Son olarak; sosyal medya üzerinden küfür eden hakaret edenleri çocukların gülen yüzü hatrına umursamıyorum."



ulusal.com.tr



