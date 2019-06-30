Son dakika haberleri... TV 8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan sunucusu Acun Ilıcalı hakkında flaş karar! Survivor büyük yarı finali...

Bülent Özdemir'in ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında açtığı davada mahkeme, Ilıcalı'nın Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödemesine karar verdi. Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türk yarışmacılarla çekildiği fotoğrafı paylaşarak, Survivor büyük yarı finalinin bu akşam saat 20.00'de TV8'de olduğunu belirtti

Bülent Özdemir'in ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında açtığı davada mahkeme kararını verdi.



Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, ‘Bestelerin Efendisi’ olarak tanınan Bülent Özdemir, 5 eserinin izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı’ya dava açmıştı.



Önceki gün görülen davada mahkeme, Özdemir’i haklı buldu.



Ilıcalı, Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödeyecek.



ILICALI'DAN SURVIVOR PAYLAŞIMI



Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türk yarışmacılarla çekildiği fotoğrafı paylaşarak, Survivor büyük yarı finalinin bu akşam saat 20.00'de TV8'de olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr