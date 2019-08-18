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Son dakika haberleri... TV8'i kimin aldığı belli oldu! Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş kimdir? A&S Yatırım Holding kimin

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, TV8'i ünlü isim Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'un aldığını yazdı. A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirilmişti

Son dakika haberleri... TV8'i kimin aldığı belli oldu! Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş kimdir? A&S Yatırım Holding kimin

A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.

Holdingin TV8 kanalın 57'sini satın aldığı belirtildi.

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, TV8'i ünlü isim Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'un aldığını paylaştı.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #A&S Yatırım Holding #uğur akkuş #ebru şallı #TV8 #Star gazetesi #ersoy dede
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