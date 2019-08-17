A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.
Holdingin TV8 kanalın 57'sini satın aldığı belirtildi.
Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, TV8'i ünlü isim Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'un aldığını paylaştı.
Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.
ulusal.com.tr
Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, TV8'i ünlü isim Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'un aldığını yazdı. A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirilmişti
A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.