Galatasaray'da flaş istifa! Instagram'dan duyurdu
Galatasaray'da flaş istifa! Instagram'dan duyurdu
TV8'in yüzde 57'si satıldı
TV8'in yüzde 57'si satıldı
İsmail Bilen son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Bilen son yolculuğuna uğurlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! TV8'in yüzde 57'sini dev holding satın aldı

A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi

Son dakika haberleri! TV8'in yüzde 57'sini dev holding satın aldı

A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi. 

Açıklamada, A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #TV8 #acun ılıcalı #son dakika #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.