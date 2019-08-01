Son dakika haberleri... Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sert tepki

Komedyen Cem Yılmaz, T24 İnternet sitesinin ""Yüksek rakamlı bilet almayın" diye uyarmıştı; Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki gösterisinin biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra karaborsaya düştü" haberine tepki gösterdi.
Twitter'dan T24'de cevap veren Yılmaz, Artık bu maksatlı haberden de sıkılmaya basladım ha ! Herkes gibi biletim satışa çıkıyor,seyircimiz alıyor ve bitiyor ! Karaborsa karaborsa diye diye sanki bir tuhaflık varmış gibi....Zaten öyle bişey de yok ..Sahte bilettir,dolandırıcıdır o en fazla." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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