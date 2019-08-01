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Son dakika haberleri... Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sert tepki

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, ""Yüksek rakamlı bilet almayın" diye uyarmıştı; Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki gösterisinin biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra karaborsaya düştü" haberlerine tepki gösterdi

Son dakika haberleri... Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sert tepki
Komedyen Cem Yılmaz, T24 İnternet sitesinin ""Yüksek rakamlı bilet almayın" diye uyarmıştı; Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki gösterisinin biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra karaborsaya düştü" haberine tepki gösterdi.

Twitter'dan T24'de cevap veren Yılmaz, Artık bu maksatlı haberden de sıkılmaya basladım ha ! Herkes gibi biletim satışa çıkıyor,seyircimiz alıyor ve bitiyor ! Karaborsa karaborsa diye diye sanki bir tuhaflık varmış gibi....Zaten öyle bişey de yok ..Sahte bilettir,dolandırıcıdır o en fazla." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr
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