Son dakika haberleri... Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sert tepki

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, ""Yüksek rakamlı bilet almayın" diye uyarmıştı; Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki gösterisinin biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra karaborsaya düştü" haberlerine tepki gösterdi

Komedyen Cem Yılmaz, T24 İnternet sitesinin ""Yüksek rakamlı bilet almayın" diye uyarmıştı; Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki gösterisinin biletleri satışa çıktıktan dakikalar sonra karaborsaya düştü" haberine tepki gösterdi.Twitter'dan T24'de cevap veren Yılmaz, Artık bu maksatlı haberden de sıkılmaya basladım ha ! Herkes gibi biletim satışa çıkıyor,seyircimiz alıyor ve bitiyor ! Karaborsa karaborsa diye diye sanki bir tuhaflık varmış gibi....Zaten öyle bişey de yok ..Sahte bilettir,dolandırıcıdır o en fazla." ifadelerini kullandı.