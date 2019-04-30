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Son dakika haberleri... Usta gazeteci Orhan Peksayar hayatını kaybetti! Orhan Peksayar kimdir

Usta gazeteci Orhan Peksayar, vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), "Orhan Peksayar’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Orhan Peksayar'ın cenazesi 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazının ardından Üsküdar Şakirin Camisi'nden alınarak Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek

Son dakika haberleri... Usta gazeteci Orhan Peksayar hayatını kaybetti! Orhan Peksayar kimdir

Usta gazeteci Orhan Peksayar, yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) kıdemli üyelerinden, Basın Şeref Kartı sahibi usta gazeteci Orhan Peksayar vefat etti. 

TGC Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Orhan Peksayar'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi. 

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Orhan Peksayar'ın cenazesi 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle namazının ardından Üsküdar Şakirin Camisi'nden alınarak Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ORHAN PEKSAYAR KİMDİR?

1931 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1956 yılında Dünya Gazetesi’nde Vilayet – Belediye muhabiri olarak başladı. 1962 yılında Milliyet Gazetesi’ne geçti. Belediye ve Parti muhabirliği yaptı. Milliyet Gazetesi'nden emekli oldu. TGC Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Denetmeni olarak uzun süre görev yaptı. 'İstanbul Rehberi' adlı kitabı yayımlandı. Basın Şeref Kartı sahibiydi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #orhan peksayar #gazete #tgc #türkiye gazeteciler cemiyeti
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