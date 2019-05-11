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Son dakika haberleri... Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Türkiyem TV'de katıldığı televizyon programı sonrasında evinin önünde saldırıya uğradı...

Son dakika haberleri... Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, katıldığı televizyon programı sonrasında saldırıya uğradı.

Program çıkışında televizyon binasından ayrılan Demirağ'ın kızından alınan bilgiye göre 7 kişi beyzbol sopalarıyla evinin önünde içeri girerken saldırdı. 

​Başından ve yüzünden yaralanan Demirağ, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #yavuz selim demirağ
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