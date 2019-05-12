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Son dakika haberleri... Yavuz Selim Demirağ'a saldırıda yeni gelişme

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın saldırıya uğraması ile ilgili toplam altı kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Yavuz Selim Demirağ'a saldırıda yeni gelişme

Yeniçay yazarı Yavuz Selim Demirağ’a saldıran 6 kişiden 4’ü daha yakalanarak Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Saldırganlardan A.A ve N.İ ise daha önce yakalanmıştı.

Demirağ, Türkiyem TV’deki programının ardından önceki gece evinin önünde kimliği belirsiz 6 kişinin saldırısına uğramıştı.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırılan Demirağ’ın kafası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşıldı. Olay sonrası polis inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişiden A.A. ve N.İ. yapılan çalışma sonucunda yakalamıştı. Yeniçağ'da yer alan habere göre, ekipler, çalışmalarının neticesinde geriye kalan F.Ç, A.D, O.Ç ve E.Y isimli 4 kişiyi de yakaladı.

Böylece olaya karışan 6 kişinin tamamı gözaltına alındı. Zanlıların emniyet işlemleri ve sorguları ise devam ediyor.

 

Etiketler; #yavuz selim demirağ
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