SON DAKİKA! İkinci Şanslı Fenomen Çift Tayyar Öz ve Özlem Öz'e Kötü Haber

Dilan Polat ve Engin Polat sonrası harekete geçen Bakanlık diğer fenomenleri de gözlem altına aldı. Murat Ağırel, sosyal medya hesabından ikinci şanslı çiftin Tayyar Öz ve Özlem Öz olduğunu belirtti.

SON DAKİKA! İkinci Şanslı Fenomen Çift Tayyar Öz ve Özlem Öz'e Kötü Haber
SON DAKİKA! Bir Fenomen Çift Daha Soruşturmada

Sosyal medyada yaptıkları lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı. Son olarak eşine 60 kilo altın takan Tayyar Öz'ün doktor olduğu iddia ediliyor. Eşine lüks hediyeler alan Tayyar Öz'ün ve Özlem Öz'ün mal varlıkları denetleniyor. 

tayyar öz

İkinci Şanslı Fenomen Çift Tayyar Öz ve Özlem Öz'e Kötü Haber

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sonra şanslı çift olarak sosyal medyada yer aldılar. Çiftin paylaşımları adeta dudak uçuklatan lükslük içindeydi. En dikkat çeken sıralama ise Umre, gecelik takımı, yüzük ve lüks araçların benzerliği oldu. Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işte şu sözlere yer verdi.

"Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim."
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