Bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV’yi barındıran Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş.'nin iflas ettiği iddia edildi. İlan metninde, "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 562528/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018-1277 esas sayılı dosyasından 17.01.2019 günü saat: 14:27'dan itibaren iflasına karar verilmiştir." denildi. Haberler üzerine Number1 Medya Grubu tarafından bir açıklama yapıldı

1992 yılında merkezi Londra’da kurulan ve Türkiye’de yayın yapan ilk radyolardan olan Number1 FM’in iflas ettiği öne sürüldü.



Medya Tava’nın haberine göre Üç Numara Radyo ve Televizyon Yayınları A.Ş. adıyla faaliyet gösteren ve bünyesinde Number1 FM, Number1 TV, Number1 Türk FM ve Number Türk TV’yi barındıran şirket hakkında, 22 Ocak 2019 tarihi itibariyle iflas kararı alındığı iddia edildi.



İlan metninde, "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 562528/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018-1277 esas sayılı dosyasından 17.01.2019 günü saat: 14:27'dan itibaren iflasına karar verilmiştir." denildi.



NUMBER1 MEDYA'DAN AÇIKLAMA



Number1 Medya Grubu haberler üzerine açıklama yaptı.



Açıklama şu şekilde:



"NUMBER1 MEDYA GRUBU'NDAN AÇIKLAMA:



Televizyonlarımız; NR1TV ve NR1Türk TV

Radyolarımız; Number1 FM ve Number1Türk FM

25 yıldır başarıyla yayınlarına devam etmektedir.



RTÜK resmi internet sitesinde, hangi yayın kuruluşunun hangi logo/isim ile yayın yaptığı açıkça görülmektedir.



Aşağıdaki linkde de görüleceği üzere; https://www.rtuk.gov.tr/medya-hizmet-saglayicilar/3747/1996/karasal-ortamdan-lisans-basvurusu-olan-kuruluslar-listesi-rd-ve-tv-olarak.html



NR1TV VE NUMBER1 FM : Oğlak Radyo ve TV Yay. A.Ş

NR1TÜRK TV VE NUMBER1TÜRK FM : Aslan Radyo ve TV Yay. A.Ş RTÜK'de kayıtlı

lisans şirketleriyle, yayına devam etmektedir.



Habere konu, Üç Numara Radyo ve TV Yay. A.Ş'nin, Grubumuzdaki TV ve

Radyoların yayın faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

BİLİNÇLİ ŞEKILDE VE KÖTÜ NİYETLE, MEDYAYA SERVİS EDİLEN HABERİN, GERÇEKLE

BİR İLGİSİ YOKTUR."



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