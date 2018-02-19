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Son dakika! Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı. Annesinin ağır bir enfeksiyon geçirdiğini kızı Binnaz Avcı, "Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Tek tek cevap yazmam mümkün değil. Allah hepinizden razı olsun geldiğimiz duruma göre daha iyiyiz dualarınız için minnettarım. Telefonlarınıza, mesajlarınıza dönemediğim oluyor. Hakkınızı helal edin, hamdolsun ne çok dostum varmış. Ve akrabalarım, ve bu mecradan tanımadığım ama dualarını, desteklerini esirgemeyen sizler. Sürekli açıklama isteniyor. Söyleyebileceğim hamdolsun kötüye gitmiyoruz. ama hastanedeyiz. Yarınki testlerimi önemli dualarınızı bekliyoruz" dedi

Son dakika! Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı

Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'yı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı.



'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Binnaz Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Tek tek cevap yazmam mümkün değil. Allah hepinizden razı olsun geldiğimiz duruma göre daha iyiyiz dualarınız için minnettarım. Telefonlarınıza, mesajlarınıza dönemediğim oluyor. Hakkınızı helal edin, hamdolsun ne çok dostum varmış. Ve akrabalarım, ve bu mecradan tanımadığım ama dualarını, desteklerini esirgemeyen sizler. Sürekli açıklama isteniyor. Söyleyebileceğim hamdolsun kötüye gitmiyoruz. ama hastanedeyiz. Yarınki testlerimi önemli dualarınızı bekliyoruz"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı #yeşilçam #Suzan Avcı
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