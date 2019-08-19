Gazeteci yazar Tuba Emlek, bugün itibariyle Halk TV ile bağı kalmadığını açıkladı. Emlek, "HALK TV'ye yeni yönetim sürecinde başarılar diliyorum. Olağanüstü özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma ve siz değerli vefalı izleyicilerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi

Gazeteci yazar Tuba Emlek, bugün itibariyle Halk TV ile bağı kalmadığını açıkladı.



Emlek, şunları ifade etti:



"Sevgili dostlar; bugün itibariyle Halk TV ile bağım kalmamıştır.



2015 Ağustos’da katıldığım Halk TV’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiçbir zaman sapmadan demokrasi mücadelesine katkıda bulunan, halkın haber alma hakkını basın özgürlüğünü yılmadan yıkılmadan savunan bir ekibin parçası olmaktan cesur ve ilkeli insanlarla çalışmaktan onur duydum.



O günlerden bugüne sizlerinde bildiği gibi çok şey değişti.



Nedenini, niçinini bilmediğim ve asla onaylamadığım bir süreçte yer almayı doğru bulmuyorum.



HALK TV'ye yeni yönetim sürecinde başarılar diliyorum.



Olağanüstü özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma ve siz değerli vefalı izleyicilerimize teşekkürlerimi sunarım.



Görüşmek üzere..."



ulusal.com.tr



