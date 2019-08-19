Halk TV'de flaş ayrılık
Halk TV'de flaş ayrılık
Hükümetin yeni zam teklifi ile ilgili Memur-Sen'den açıklama
Hükümetin yeni zam teklifi ile ilgili Memur-Sen'den açıklama
Bütçe verileri açıklandı
Bütçe verileri açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika! Tuba Emlek, Halk TV'den ayrıldı! Tuba Emlek kimdir

Gazeteci yazar Tuba Emlek, bugün itibariyle Halk TV ile bağı kalmadığını açıkladı. Emlek, "HALK TV'ye yeni yönetim sürecinde başarılar diliyorum. Olağanüstü özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma ve siz değerli vefalı izleyicilerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi

Son dakika! Tuba Emlek, Halk TV'den ayrıldı! Tuba Emlek kimdir

Gazeteci yazar Tuba Emlek, bugün itibariyle Halk TV ile bağı kalmadığını açıkladı.

Emlek, şunları ifade etti:

"Sevgili dostlar; bugün itibariyle Halk TV ile bağım kalmamıştır. 

2015 Ağustos’da katıldığım Halk TV’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiçbir zaman sapmadan demokrasi mücadelesine katkıda bulunan, halkın haber alma hakkını basın özgürlüğünü yılmadan yıkılmadan savunan bir ekibin parçası olmaktan cesur ve ilkeli insanlarla çalışmaktan onur duydum. 

O günlerden bugüne sizlerinde bildiği gibi çok şey değişti.

Nedenini, niçinini bilmediğim ve asla onaylamadığım bir süreçte yer almayı doğru bulmuyorum.

HALK TV'ye yeni yönetim sürecinde başarılar diliyorum. 

Olağanüstü özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma ve siz değerli vefalı izleyicilerimize teşekkürlerimi sunarım. 

Görüşmek üzere..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tuba emlek #halk tv
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.