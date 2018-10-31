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Son Dakika: Vatan gazetesi kapandı

Demirörenlerin sahibi olduğu Vatan gazetesi kapandı. Demirören Medya Grubu'ndan açıklama açıklama geldi

Son Dakika: Vatan gazetesi kapandı

Demirören Medya Grubu, yeniden yapılandırma kapsamında 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan gazetesinin, 1 Kasım 2018 itibarıyla e-gazete ve Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucuyla buluşmasına karar verdi.

Vatan gazetesi Gazetevatan.com'dan dijital hayatına devam edecek.

Demirören Medya Grubu'ndan açıklama
Demirören Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada,’’Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır. Vatan’ın e–gazete uygulaması da devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. Gazetevatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir. Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan gazetesinin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar Gazetevatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır’’ denildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #gazete #vatan gazetesi
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