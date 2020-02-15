Sonic izleyiciler tarafından beğenildi! Kirpi Sonic fragmanı izle... 

Dün vizyona giren filmde, Kirpi Sonic peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışır. Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için elinden geleni yapar. Devlet her yerde Sonic'i ararken Sonic ise Dr. Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski, Sonic’in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Bu kararla ikilinin maceraları başlar.

Film izleyiciler tarafından kısa sürede beğeni topladı.

KİRPİ SONİC OYUNCU KADROSU

Jim Carrey, James Marsden ve Neal McDonough'ın rol oynadığı filmin yönetmenliğini Jeff Fowler yapıyor.

KİRPİ SONİC FRAGMAN



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