Cumhuriyet gazetesinde "Yayın çizgisi" tartışması büyüyor. Gazetenin yazarlarından Bartu Soral, Osman Kavala ve Selahattin Dermirtaş'ı sahiplenen yayın çizgisini eleştirmişti. Gazetenin 8 yazarı Soral'ı "Hukuksuzluğu savunmakla" itham etti.

Cumhuriyet gazetesindeki "yayın çizgisi" tartışması büyüyor. Tartışmaya yeni yazarlar da dahil oldu.



HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP ve Osman Kavala haberleri Cumhuriyet gazetesinde "çizgi nedir" tartışmasını başlattı. Cumhuriyet köşe yazarı Ekonomist Bartu Soral, gazetenin yayın çizgisini sorgulayan ve haber dilini eleştiren "Çizgi Nedir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Soral yazılarında, "hukuku savunmak" örtüsü altında Demirtaş ve Kavala'yı müdafa etmenin yanlış olduğunu vurguladı.



Soral yazsından, "Olay yargıdaki sıkıntıları ve mağduriyetleri vurgulamaktan öte bir hale geçer, bunun üstünden terörle ilişkili olanları masum gösterme lobisine dönüşürse soru işaretleri oluşur. Hukukun üstünlüğünü savunmak, temel hak ve özgürlükleri korumak, evrensel değerlere sahip çıkmak ile emperyalizmin aparatı olduğunu 40 senedir Türk halkının kalbine sokanları savunur duruma düşmek arasında kalın bir çizgi var. Acaba yarın AİHM’den örneğin Apo için, Nazlı Ilıcak için de bir karar çıkarsa; “diren Apo, diren Nazlı” mı denilecek?" demişti.



Soral'ın bu yazısına Cumhuriyet içinden ilk tepki Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'dan geldi. Küçükkaya, "haberlerin gazetecilik ilkesi çerçevesinde yapıldığı" fikrini savundu. Soral'ın eleştirdiği yazarlara sahip çıktı. Küçükkaya, "Yazarlarımızın hukuksuzlukları ele alan yazılarıyla güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.



Küçükkaya'nın ardından, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı eleştiren Bartu Soral'a gazetenin diğer yazarları peş peşe tepki gösterdi. Zeynep Oral, Orhan Bursalı, Enver Aysever ve Emre Kongar katıldı. Bu dört isim de köşelerinden yazdıkları yazılar ile Soral'la tartışmaya girdi. Zafer Arapkirli, Ali Sirmen, Özlem Yüzak ve Mustafa Kemal Erdemol da Demirtaş ve Kavala'yı eleştiren Soral'a tepki österdi. Köşe yazarları Soral'a "Demokrat olmamak, meseleleri doğru anlamamak ve hukuksuzluğu savunmak" gibi ithamlarda bulundu.



Gazetede Pazar ve Salı günleri olmak üzere haftada 2 gün köşe yazısı kaleme alan Soral'ın önümüzdeki ilk yazısında gelen eleştirilere nasıl yanıt vereceği merak konusu.





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