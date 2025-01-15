Sosyal medya fenomeni Testo Taylan Youtube'dan ne kadar kazanıyor?

2024 yılına ait en popüler video platformunda Türk fenomenlerinin tahmini yıllık kazançları açıklandı. Peki son günlerce çok konuşulan sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın Youtube geliri ne kadar?

Mert Sagit Mert Sagit
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan Youtube'dan ne kadar kazanıyor?
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Sosyal medya fenomenlerinin 2024 yılı tahmini kazançları milyon dolara dayandı. Dünyaca popüler sosyal medya platformu, 2024 yılına ait Türk fenomenlerinin yıllık kazanç tahminlerini açıkladı. SocialBlade'in verilerine göre, Tuna Tavus, Ruhi Çenet ve Orkun Işıtmak, en yüksek kazançları elde eden isimler arasında öne çıktı.

Bu verilere göre Testo Taylan 2024 yılında Youtube'dan 85 milyon TL (2.4 milyon dolar) gelir elde etti.

Türkiye'de faaliyet gösteren diğer fenomenlerin sosyal medya kazançları ise şu şekilde:

  • Tuna Tavus: 130 milyon TL (3.7 milyon dolar)
  • Orkun Işıtmak: 120 milyon TL (3.4 milyon dolar)
  • Ruhi Çenet: 113.6 milyon TL (3.2 milyon dolar)
  • Deli Mi Ne?: 18.4 milyon TL (519 bin dolar)
  • Mertcan Bahar: 17.75 milyon TL (500 bin dolar)
  • Alper Rende: 13.8 milyon TL (391 bin dolar)
  • Burak Oyunda: 2 milyon TL (58 bin dolar)
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