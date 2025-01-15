Sosyal medya fenomeni Testo Taylan Youtube'dan ne kadar kazanıyor?

Sosyal medya fenomenlerinin 2024 yılı tahmini kazançları milyon dolara dayandı. Dünyaca popüler sosyal medya platformu, 2024 yılına ait Türk fenomenlerinin yıllık kazanç tahminlerini açıkladı. SocialBlade'in verilerine göre, Tuna Tavus, Ruhi Çenet ve Orkun Işıtmak, en yüksek kazançları elde eden isimler arasında öne çıktı.

Bu verilere göre Testo Taylan 2024 yılında Youtube'dan 85 milyon TL (2.4 milyon dolar) gelir elde etti.

Türkiye'de faaliyet gösteren diğer fenomenlerin sosyal medya kazançları ise şu şekilde: