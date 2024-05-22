Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını açıkladı. Uraloğlu, "X temsilcilik açmasaydı bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı" dedi.

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı
Editör: Mert Sagit

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını duyurdu.

Uraloğlu, "Temsilci atanmamasından sonra biz reklam yasağı koyduk. Nispeten bu tedbir etkili oldu. Biz bant daraltma kararı aldık ve kendilerine bunu ilettik" dedi.

X şirketinin ilgili kişilerine atacakları adımları iletmelerinin ardından şirket kurma süreci aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hemen ardından da temsilci atadılar" açıklamasını yaptı.

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