Sosyal medyada yaş sınırlaması: O ülke yürürlüğe soktu

Çocukların sosyal medya kullanım yaşı, tüm dünya tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Birçok ülkede sosyal medya kullanım yaşı ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak sosyal medya kullanımında çocuklar için yaş kullanımı sınırlaması getiren ülkeler arasında Norveç de yerini aldı.

SINIRLAMA NETFLIX'İ DE KAPSAYACAK

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni düzenlemelerin, teknoloji şirketlerinin 15 yaş altındakilerden kişisel veri toplamasını engelleyeceğini ve bunun Netflix gibi şirketlere de uygulanacağını söyledi.

İskandinav ülkesinde halihazırda 13 yaş sınırı var.

'ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYADAKİ ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUNMALI'

Buna rağmen, Norveç medya otoritesinin araştırmasına göre dokuz yaşındaki çocukların yarısından fazlası, 10 yaşındaki çocukların yüzde 58'i ve 11 yaşındaki çocukların yüzde 72'si sosyal medyada. Çocuklar genellikle kısıtlamaları da kolayca aşabiliyor.

Başbakan Store, yerel haber kuruluşu VG'ye yaptığı açıklamada "Bu oldukça güçlü bir mesaj veriyor. Çocuklar sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunmalı. Bunun zorlu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Çünkü burada baskın güçler var, ancak aynı zamanda siyasetin de gerekli olduğu yer burası.” şeklinde konuştu.

Aile bakanı Kjersti Toppe ise, “Ebeveynler teknoloji devleriyle mücadelede tek başlarına duramazlar. Bu nedenle daha katı mevzuatlar düşünüyoruz.” dedi.