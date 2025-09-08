Sosyal medyaya erişim sorunu: Instagram, Youtube ve Whatsapp çöktü mü?

Sosyal medya kullanıcıları, dün akşam saatlerinden itibaren birçok platforma erişim sorunu yaşadığını bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sosyal medyaya erişim sorunu: Instagram, Youtube ve Whatsapp çöktü mü?
Yayınlanma:

Instagram, YouTube ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya sitelerine erişimde sıkıntı olduğu görüldü. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcı, WhatsApp, Instagram ve X gibi en çok kullanılan sosyal medya platformlarında yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşandığını belirtiyor. Erişim sıkıntıları nedeniyle çeşitli iddialar da gündeme gelirken, bazı kullanıcılar TikTok ve Telegram uygulamalarına da giriş yapamadığını aktardı.

8 Eylül hava durumu: Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı8 Eylül hava durumu: Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısıYurt
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekonomide yeni yol haritasıOrta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekonomide yeni yol haritasıEkonomi
sosyal medya whatsapp çöktü mü
Günün Manşetleri
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
"Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
6 ilçede miting ve eylemler yasaklandı
Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye dünya ikincisi oldu!
İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı
Ömer Çelik’ten CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Çok Okunanlar
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Sel ve dolu riski! Meteoroloji’den bu üç şehri uyardı Sel ve dolu riski! Meteoroloji’den bu üç şehri uyardı
14 hesap yöneticisine işlem başlatıldı 14 hesap yöneticisine işlem başlatıldı
"Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
Sosyal medyaya erişim sorunu: Instagram, Youtube ve Whatsapp çöktü mü? Sosyal medyaya erişim sorunu: Instagram, Youtube ve Whatsapp çöktü mü?