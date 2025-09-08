Sosyal medyaya erişim sorunu: Instagram, Youtube ve Whatsapp çöktü mü?

Instagram, YouTube ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya sitelerine erişimde sıkıntı olduğu görüldü. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcı, WhatsApp, Instagram ve X gibi en çok kullanılan sosyal medya platformlarında yavaşlama ve bağlantı sorunları yaşandığını belirtiyor. Erişim sıkıntıları nedeniyle çeşitli iddialar da gündeme gelirken, bazı kullanıcılar TikTok ve Telegram uygulamalarına da giriş yapamadığını aktardı.