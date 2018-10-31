Söz dizisinin 58. bölümünde neler olacak? Ön izleme yayınlandı

Star TV'de izleyiciyle buluşan Söz'ün ön izlemesi dizinin YouTube kanalında yayınlandı



Söz dizisi 57. son bölümüyle 29 Ekim Pazartesi akşamı ekranlarda seyircisiyle buluştu. Söz dizisinin 5 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünün, Söz 58. yeni bölüm fragmanı / ön izlemesi de yayınlandı.



Söz'ün yeni bölümünde dikkat çeken sahne. Selim Hayroviç karakteri, Yavuz'un önünde gözleri yaşlı bir şekilde yemin ediyor.



57. bölümde neler olmuştu?

Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin heyecanla izlenen 57. son bölümü 29 Ekim Pazartesi akşamı izleyici ile buluştu. Son bölümün yayınlanmasının hemen ardından ise ardından yeni bölüm ön izlemesi gösterildi. Star TV'de yayınlanan Söz 57. son bölümde; yapılan saldırının sahiplerini bulmaya çalışan Tim ve Yavuz'un çabaları ön plandaydı. Söz'ün son bölümünde, canlı bombanın peşine düşen Yavuz, yakaladığı yabancı ajanın sorgusunda, silah alışverişinin bilgilerine ulaşır ve bu bilgiler Tim tarafından operasyon için harekete geçilmesini sağlar.