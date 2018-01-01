Star TV ekranlarında yayınlanan Söz 28. bölüm 1 Ocak bugün yayınlanacak mı? Yeni bölümü beklenen Söz'ün 28. bölümü ne zaman yayınlanacak? Söz 28. bölüm ne zaman? Yeni bölümde neler olacak? Söz Dizisi fragmanını izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz 28. bölüm ne zaman? Yılbaşı dolayısıyla bugün yeni bölümü yayınlanmayacak olan Söz'ün 28. bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümde Yavuz ile Agah yüzleşti ve Agah Yavuz'a kendisinin onun babası olduğunu söyledi. Daha sonra Yavuz'u bıçaklayarak uzaklaştı. Yeni bölüm fragmanında Yavuz görevden alınacak.



Star TV yayın akışı 1 Ocak Pazartesi

06:15 Yerli Sinema AYŞECİK İLE ÖMERCİK

08:15 Yerli Sinema AH NEREDE

09:45 Yabancı Sinema EVE DÖNÜŞ

11:45 Yabancı Sinema BENİM BABAM BİR KEDİ

13:00 Güncel - Canlı OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

16:00 Yerli Dizi - Yeni Bölüm BENİ AFFET

17:15 Yerli Dizi - Yeni Bölüm ADINI SEN KOY

19:00 Haber STAR HABER

20:00 Yerli Sinema SEN SAĞ BEN SELAMET

22:00 Yerli Dizi - Tekrar SÖZ

00:00 Eğlence - Tekrar YILBAŞI GAZİNOSU

02:30 Yabancı Sinema KÖPEK BALIĞI GEZEGENİ



Söz 28. yeni bölüm ne zaman? İşte Söz 28. bölüm fragmanı...



Söz 28. bölüm ne zamani yeni bölümde neler olacak?

Söz'ün 28. yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek. Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Komutan büyük hüsrana uğruyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yavuz'a şok üstüne şok geliyor. Ankara'dan gelen yazıyla Yavuz Komutan'ın ikinci emire kadar görev almaması isteniyor.



Söz 28. bölüm fragmanı;