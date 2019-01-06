Sözcü Gazetesi, bünyesinde çalışan basın emekçilerine "Sendika'dan ayrılın" baskısı kurmaya başladı. Türkiye Gezeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada Sözcü Gazetesi yönetimine tepki gösterildi.

Basın emekçileri...



Ne geceleri, ne gündüzleri var. Baskılara rağmen, halkın doğru habere ulaşabilmesi için çalışıyorlar. Meslek aşkı yüzünden ailelerine zaman ayıramıyorlar. Toplumun her kesiminin gözü üzerlerinde.



Bir yandan ekonomik krizle boğuşuyor, bir yandan da toplumun sesi olmaya çalışıyorlar. Ama çoğu kez kendi seslerini duyuramıyorlar. Giderek derinleşen ekonomik kriz karşısında eziliyorlar. Dahası işsiz kalmamak için işverenin haksız uygulama ve baskılarına da ses çıkaramıyorlar.



Toplumun aydınlık yüzü olan basın emekçilerinin çoğu, haklarını koruyabilmek için sendikalara üye. Ancak bazı medya kurumlarının yöneticileri bu durumdan rahatsız. Son örneği ise Sözcü gazetesi oldu.



Gazete yönetiminin, çalışanlara sendikadan istifa etmeleri için baskı uyguladığı ortaya çıktı. Türkiye Gazeteciler Sendikası da bu duruma tepki gösterdi.



"Ülkeye demokrasi kendine otokrasi" başlığı ile yapılan TGS açıklamasında gazete yönetimine uyarıda bulunuldu.



"Sözcü yöneticileri, gazetecileri tek tek çağırarak sendikamızdan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ediyor" denilen açıklamada "Sözcü çalışanlarına yoğun baskı uygulandığı" belirtildi.



TGS açıklamasında "Anayasayı çiğneyen, çalışanlara sendikadan istifa etme baskısı yapan bu yöneticiler bir an önce mevcut tutumlarından vazgeçmeli" çağrısı yapıldı.



ulusal.com.tr