banner988
ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı
ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı
TOBB ve TÜSİAD'dan ortak açıklama
TOBB ve TÜSİAD'dan ortak açıklama
Başkentte PKK/KCK operasyonu
Başkentte PKK/KCK operasyonu
Tunceli ve Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli ve Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Sözcü'den "zorunlu ayarlama": Dayanabildiğimiz sürece...

Sözcü Gazetesi kapanıyor mu? Gazetenin bugünkü baskısında Sözcü'nün fiyatına 25 kuruş zam yapıldığını ve "dayanabildiğimiz sürece devam edeceğiz" mesajı yer aldı.

Sözcü'den "zorunlu ayarlama": Dayanabildiğimiz sürece...

Sözcü Gazetesi bugünkü sayısında "zorunlu ayarlama" başlığıyla gazete fiyatına zam yapıldığını duyurdu. Gazete üretimindeki yüksek maliyetten dolayı fiyat artışı yapıldığı ifade edilen mesajda hafta içi 1.25 kuruş, hafta sonu ise 1.50 kuruş olarak raflarda yerini alacak. "dayanabildiğimiz sürece devam edeceğiz" ifadesi ise "Sözcü batıyor mu?" yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte Sözcü'nün o açıklaması

Gazete üretimindeki yüksek mitarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. SÖZCÜ bugünden itibaren hafta içi 1.25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz.

Etiketler; #sözcü gazetesi #zam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.