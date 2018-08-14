Sözcü Gazetesi kapanıyor mu? Gazetenin bugünkü baskısında Sözcü'nün fiyatına 25 kuruş zam yapıldığını ve "dayanabildiğimiz sürece devam edeceğiz" mesajı yer aldı.

Sözcü Gazetesi bugünkü sayısında "zorunlu ayarlama" başlığıyla gazete fiyatına zam yapıldığını duyurdu. Gazete üretimindeki yüksek maliyetten dolayı fiyat artışı yapıldığı ifade edilen mesajda hafta içi 1.25 kuruş, hafta sonu ise 1.50 kuruş olarak raflarda yerini alacak. "dayanabildiğimiz sürece devam edeceğiz" ifadesi ise "Sözcü batıyor mu?" yorumlarını beraberinde getirdi.



İşte Sözcü'nün o açıklaması



Gazete üretimindeki yüksek mitarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. SÖZCÜ bugünden itibaren hafta içi 1.25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz.

