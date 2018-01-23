Sözcü Gazetesi davasının ikinci duruşması görülmeye devam ediyor. Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada davanın 1 numaralı tanığı Fehmi Koru ifade verdi.

FETÖ'ye yardım iddiasıyla başlatılan Sözcü Gazetesi davasının 2'ncu duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor.



Gazetenin sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanın yargılandığı davanın 1 numaralı tanığı Fehmi Koru da duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı.



Sabah saatlerinde başlayan duruşma tanık ifadelerinin alınmasıyla devam etti. İlk olarak Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan dinlendi. "Gazetenin nasıl kurulduğunu biliyorum" diyen Turan, Sözcü Gazetesi'nin FETÖ'yle ilişkili olduğu iddiasını reddetti.



Duruşmada daha sonra tanık Fehmi Koru söz aldı. Mahkeme heyeti Koru'ya Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın kendisine söylediği sözleri sordu. "Ertuğrul Akbay bana oğlum güzel insanlarla tanıştı dedi. Ben de güzel insanlarla FETÖ'nün kastedildiğini hissettim" ifadelerini kullandı.



2010 yılında yazdığı köşe yazısıyla ilgiliyse Fehmi Koru, "O köşe kulis yazılarının yer aldığı bir köşeydi" ben de mizahi bir bitiş olsun diye yazımı öyle bitirdim" dedi.



Tanık ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar açıklamak için duruşmaya ara verdi.





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