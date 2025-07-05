Spotify, dün gece Rekabet Kurumu tarafından başlatılan inceleme hakkında resmi açıklama paylaştı

İnceleme hakkında Spotify’ın resmi açıklaması şöyle oldu:



“Rekabet Kurulu’nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz. Türkiye’ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90’ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor”

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında ise şunlara yer verilmişti:

“Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlatıldı. Müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılacağı incelemede Spotify’ın Türkiye’de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak. Bu kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılar ile içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikâyetler de mercek altına alınacak. Ayrıca Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.”