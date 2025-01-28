Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!
Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021’de yayınlanan ilk sezonu ile kısa sürede dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. Dizinin sevenleriyse 3.sezonun yayın tarihini merakla bekliyor.
Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021’de yayınlanan ilk sezonu ile kısa sürede dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. Ardından heyecanla beklenen ikinci sezonu 26 Aralık 2024’te izleyicilerle buluştu.
Kısa bir süre önce dizinin üçüncü sezonunun geleceği duyurulmuştu. Bu gelişmeyle birlikte Squid Game hayranları, yeni sezon tarihini merakla araştırmaya başladı.
Sezon beklentisi devam ederken, Netflix’in Kore hesabının dizinin final sezonu tarihini ‘yanlışlıkla’ açıkladığı iddia edildi.
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu.
Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını belirten bir video paylaştı. Ancak, şirket durumu fark eder etmez bu paylaşımı sildi.
Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarih doğru mu, hala bilinmiyor. Konuyla ilgili Netflix’ten resmi bir açıklama yapılmadı.
Squid Game 3. Sezonda Ne Olacak?
Dizinin üçüncü sezonunda, ana karakter Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadele ön plana çıkacak. Heyecan dolu sahneler ve büyük bir finale doğru ilerleyen hikaye, tüm sırların açığa çıkmasını sağlayacak. Üçüncü sezonun, izleyicileri derinden etkileyecek temalar ve sürükleyici bir anlatıma sahip olması bekleniyor.
Oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, özellikle Lee Jung-jae’nin performansı büyük bir merakla bekleniyor.
Squid Game ilk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve büyük bir başarı yakalamıştı. 3 yıllık bir aranın ardından ikinci sezonun 26 Aralık’ta yayınlanması, dizinin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Üçüncü sezon duyurusu ise heyecanı katladı. Netflix, 3. sezon bölümlerinin 2025’te yayınlanacağını duyurmuş, ancak kesin bir tarih vermemişti.
Son olarak, Netflix’in yanlışlıkla açıkladığı 3. sezon tarihinin doğruluğu hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı.