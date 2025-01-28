Squid Game 3. Sezon tarihi Netflix’in Kore hesabından yanlışlıkla açıklandı!

Dizinin üçüncü sezonunda, ana karakter Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadele ön plana çıkacak. Heyecan dolu sahneler ve büyük bir finale doğru ilerleyen hikaye, tüm sırların açığa çıkmasını sağlayacak. Üçüncü sezonun, izleyicileri derinden etkileyecek temalar ve sürükleyici bir anlatıma sahip olması bekleniyor.

Oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da, özellikle Lee Jung-jae’nin performansı büyük bir merakla bekleniyor.