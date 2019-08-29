Bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya, aldığı kararla Akşam gazetesinin her cuma günü çıkan Akşam Life ekinin kapatılmasına karar verildi. Öte yandan Medyaradar'ın haberinde, "Güneş gazetesinin de önümüzdeki ay dijitale geçeceği ve bu nedenle birçok kişinin de işine son verileceği Medyaradar'a gelen duyumlar arasında" iddiası öne sürüldü

Bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ve 360 TV’yi barındıran TürkMedya grubunda yeni bir karar alındı.



Grupta yaşanan tenkisatın ardından bu kez bir kapatma haberi geldi.



Akşam gazetesinin her cuma günü çıkan, Barış Kocaoğlu yönetimindeki Akşam Life ekinin kapatılmasına karar verildi.



GÜNEŞ GAZETESİ İDDİASI



Medyaradar'ın haberinde, "Güneş gazetesinin de önümüzdeki ay dijitale geçeceği ve bu nedenle birçok kişinin de işine son verileceği Medyaradar'a gelen duyumlar arasında" denildi.



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