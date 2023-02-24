STAR TV CANLI yayın izle! Yalı Çapkını 21. bölüm canlı izle
STAR TV ekranlarında yayınlanan programlar ve diziler, izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte STAR TV canlı yayın izle linki...
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STAR TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. Kanalın eski adları Star 1 ve İnterStar'dır. 17 Ocak 2002'de Star TV adıyla ve 21 Mayıs 2009'da HD olarak yayın hayatına başlamıştır.
STAR TV NASIL İZLENİR?
STAR TV Frekans değerleri;
• Frekans: 12.015 Mhz
• Symbol Rate: 27500
• FEC: 5/6
• Pol: Yatay ( Horizontal )
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