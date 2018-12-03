Sabah gazetesinde yaklaşık dokuz senedir köşe yazarlığı yapan Prof. Şükrü Hanioğlu, artık gazetede yazmayacağını açıkladı.

"Dünyada ve toplumumuzda kapsamlı değişimlerin yaşandığı, dokuz seneye yaklaşan bir zaman diliminde, 429 hafta ara vermeksizin değişik konularda tahliller sunmaya çalışan yazılarım bu not ile sona eriyor. Gelişmeleri, mekanik sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde açıklamak yerine çok katmanlı bağlamlarda ve tarihî arka planlar yardımıyla değerlendiren söz konusu yazılar yapısal nedenleri tartışmaya çalıştılar.Tahlillerin yerini 280 vuruşluk sanihâtın aldığı, ortalama nesir cümlesinin beş kelimeden oluştuğu, kişilerin "ne yazdığı"na değil "nerede yazdığı"na bakılarak değerlendirildiği bir toplumda bu nitelikte yazıları okuma ve görüşlerini iletme zahmetinde bulunan değerli okuyuculara müteşekkirim.Benzer şekilde yazılarımı, genel yayın politikasına uyumu göz önüne almaksızın, konu ve içeriklerine en ufak müdahalede bulunmadan ve sahife kapasitesini zorlayarak yayımlayan gazete yönetimine de teşekkür borçluyum.Satırlarıma son verirken, bilhassa yabancı dillerdeki kelimeler ve izafet terkibleri konularında fazlasıyla yorduğum değerli editör Sermet Özdoğan'a yardımlarından dolayı minnettar olduğumu dile getirmek istiyorum."