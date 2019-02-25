Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan TV8'de ekrana gelen Survivor'ı sunmayı neden bıraktığını açıkladı.

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, Posta'dan Suna Akyıldız'a verdiği röportajda, Survivor'ı sunmayı neden bıraktığını açıkladı.



İşte röportajın ilgili bölümü...

Herkes ‘Survivor’dan neden ayrıldığınızı merak ediyor...

‘Survivor’dan ayrılma kararımı son ‘Survivor’ bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı.



Ayrılınca üzüldünüz mü?

Üzülmez olur muyum? Elbette üzüldüm. Sonuçta uzun süre beraber çalıştık. Ekip arkadaşlarınız ve yarışmacılarla bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Sizden büyük bile olsalar kardeşleriniz gibi görüyorsunuz. Yaptıkları hatalarda bile onların yerine üzülüyorsunuz. Ben genelde oyunu kaybeden taraf için çok üzülürdüm. Bunlar her an yaşayamayacağın çok duygusal paylaşımlar. Güzel duygular... Bu aileden, kardeşlerimden uzak kalacağım için çok üzülsem de şu an eşim ve çocuklarımla birlikte olduğum için çok memnunum.



Yeni bölümlerini izliyor musunuz?

Maalesef şu anki yaşam düzenim buna izin vermiyor. Çocuklardan dolayı uyku saatlerim değişti. Sabah çok erken, saat 05.00 gibi uyandığım için akşam da çok erken yatıyorum. Diğer yandan YouTube kanalım ile ilgili çalışmalarım tüm vaktimi alıyor. Televizyon seyretmeye çok zamanım olmuyor.



Acun ılıcalı ile bir kırgınlığınız var mı? Hâlâ görüşüyor musunuz?

Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır.



Tekrar ‘Survivor’ı sunmanızı isteseler kabul eder misiniz?

Çocuklarımın yaşları henüz çok küçük ve babalarına en ihtiyaç duydukları dönemden geçiyoruz. Eşim ve çocuklarımın yanında olmak benim için çok değerli. İleriki yıllarda neden olmasın?



