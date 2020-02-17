Survivor 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Survivor'da kim eleme potasında?

Dün akşam ilk bölümü ile ekranlara gelen Survivor programında oyuncular tanıtıldı ve ilk keyifli anlar izleyiciye sunuldu.

Acun Ilıcalı'nın sunumu ile başlayan programda, programın yayınlandığı TV8 kanalının sahibi Ilıcalı, yarışmaya gelirken kullandığı arabalar ile herkesi kıskandırdı.

Tüm yarışmacıların çok iddialı konuşmaları ile devam eden programda, Evrim Keklik'in, açlıktan ağlaması, izleyenleri üzdü.

Oynanan yarışmayı Ünlüler Takımı kazandı ve Gönüllüler Takımı eleme potasına girdi. Gönüllüler Takımı'nda Evrim ve Fatma eleme potasında zor anlar yaşarken kimin eleneceği merak konusu oldu.

Hemen sürtüşmelerin başladığı programda Ersin Korkut'un performansı ise ilk güne damgasını vurdu.

Survivor 2020 programının kadrosu için buraya tıklayınız.

SURVIVOR 2. BÖLÜM FRAGMANI



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