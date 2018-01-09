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Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor 2018 kadrosunda kimler olacak?

Son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alan Survivor 2018'in ne zaman başlayacağı belli oldu? Survivor 2018 kadrosunda kimler var? Acun Ilıcalı Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başlayacağını ve kadrodaki bazı isimleri açıkladı. Ayrıntılar haberimizde

Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Survivor 2018 kadrosunda kimler olacak?
Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başlayacağı belli oldu. Bir ay sonra ekranlara gelecek yarışmada dikkat çeken isimler var.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlısabah programına konuk oldu.

Ilıcalı, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını açıkladı.

Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

Survivor 2018 yarışmacıları
 
-Cumali Akgül
 
-Turabi Çamkıran
 
-Sema Aydemir
 
-Nagihan Karadere
 
-Merve Aydın
 
-Murat Ceylan
 
-Hilmi Cem İntepe
 
-Adem Kılıççı
 
-Hakan Hatipoğlu 
 
-Nihat Doğan
 
-Ümit Karan
 
-Sahra Işık
 
-Nevin Yanıt

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