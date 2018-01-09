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Survivor 2018 yarışmacıların isim, soyisimleri ve ilk tepkileri! Survivor 2018 ne zaman başlayacak

Survivor 2018 All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2018 başlama tarihi açıklandı. Açlık, zor şartlarda yaşam ve mücadele hırsının en üst düzeyde olduğunu Survivor 2018'in ne zaman başlayacağı açıklandı. Öte yandan Survivor 2018 yarışmacıları da belli oldu. İşte Survivor 2018 hakkındaki detaylar ve Survivor 2018 yarışmacılarının tepkileri

Survivor 2018 yarışmacıların isim, soyisimleri ve ilk tepkileri! Survivor 2018 ne zaman başlayacak

Merakla ve heyecanla beklenen Survivor 2018 All Star yarışması için artık sayılı günler kaldı.

Yarışmacılarının belli olduğu ve başlama tarihinin açıklandığı Survivor 2018 yarışması hakkında detayları bu haberde topladık.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR

İlk tanıtım fragmanının yayınlandığı ve Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor 2018 yarışmasının ne zaman başlayacağı duyuruldu.

Buna göre, Survivor 2018'in ilk bölümü 10 Şubat 2018 tarihinde ekranlarda olacak.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER

Açıklanan bilgilere göre Survivor 2018 yarışmacıları da belli oldu.

Verilere göre Survivor 2018 yarışmacıları şu isimlerde oluşuyor:

-Cumali Akgül
 
-Turabi Çamkıran
 
-Sema Aydemir
 
-Nagihan Karadere
 
-Merve Aydın

-Murat Ceylan
 
-Hilmi Cem İntepe
 
-Adem Kılıççı
 
-Hakan Hatipoğlu 
 
-Nihat Doğan
 
-Ümit Karan

-Sahra Işık

-Nevin Yanıt

Survivor 2018 yarışmacılarının belli olmasının ardından yarışmacıların ilk tepkileri neler oldu?

TURABİ ÇAMKIRAN

Turabi Çamkıran şunları belirtti:

SURVİVOR 2018’e Hazırlık antrenmanlarımda hep yanımda olup, ayak sakatlığımla ilgilenip tedavi eden KADİR EKİNCİ abime çok teşekkür ederim.

SURVİVOR 2018’e Hazırlık antrenmanlarımda hep yanımda olup bana destek veren GANİ ÇALIŞKAN kardeşime çok teşekkür ederim.

NAGİHAN KARADERE

Nagihan Karadere ise Instagram hesabından antreman videosu paylaşarak, "Survivor All starın hakkını vermek lazım. ???? #survivor2018 #survivor" diye yazdı.

MURAT CEYLAN

Murat Ceylan Survivor 2018 mesajında, "Artık daha güçlüyüm" dedi.

Survivor 2018'de All Starlar takımında yarışacak olan Murat Ceylan, yarışmada hayli iddialı olduğunu ve eskisinden daha güçlü hissettiğini söyledi.

NİHAT DOĞAN

Nihat Doğan, Twitter hesabında şu Survivor 2018 ile ilgil şu iki twiti retweet yaptı:

Bu yıl #survivor2018 de oylarım Nihat'cım sana favorim sensin aslında o zaman da sen hak etmistin seviyorum senin güzel kalbini merhametini çok dogalsın ailecek seni destekliyoruz simdiden

gönül şampiyonusun zaten

NEVİN YANIT

Nevin Yanıt da Instagram hesabından antreman yaptığı bir fotoğrafa gelen, "Survivor 2018 şampiyonu olacaksın Allah'ın izniyle dualarımız, kalbimiz, smslerimiz seninle Nevin abla" yorumuna teşekkür ederek yanıt verdi.

ulusal.com.tr

SURVİVOR 2017'DE KİM BİRİNCİ OLMUŞTU

2017 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen büyük finalde Adem ve Ogeday şampiyonluk heyecanı yaşadı. Canlı SMS oylamasına çıkan iki isimden en çok oyu alan Ogeday, Survivor 2017'nin şampiyonu olmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Survivor 2018 acun ılıcalı #Survivor 2018 başlama tarihi #survivor 2018 yarışmacıları #Survivor 2018 All Star #Survivor 2018
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