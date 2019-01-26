Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın tüm yarışmacıları belli oldu. O Ses Türkiye yarışmasında Türk ve Yunan takımının tanıtım filmleri ilk kez yayınlandı. Çekişmenin yaşanacağı ve heyecanın en üst düzeyde olacağı yarışmada Türk takımında 'Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal' yer alacak

2 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın takımlarında yer alan isimler belli oldu.



SURVIVOR 2019 TÜRKİYE KADROSU



Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Türk yarışmacıları duyurdu.



O Ses Türkiye programında yayınlanan tanıtım filmine göre Türk takımında şu isimler var:



"Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal"



SURVIVOR 2019 YUNANİSTAN KADROSU



Öte yandan Yunan yarışmacılar da kanalın internet sitesinden yayınlandı.



ulusal.com.tr