Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına İzmir'den katılan Ecem Onaran kimdir? Ecem Onaran kaç yaşında

Heyecanla beklenen Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının başlamasına kısa bir süre kaldı. Yarışma öncesi adaylar da belli oldu. İzmir'den yarışmaya katılan Ecem Onaran, "Milli duygular beni güçlendirecek" dedi.



Sloganı bu olan Onaran, "29 yaşında yıllarca Fenerbahçe için yarıştı. Açlık beni zorlamaz mental olarak hazırım" diyen Onaran, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına katılacak.



Onaran'ın hesabından şu açıklama yapıldı:



"Beklenen gün geldi ve işte buradayım! Türk ün gücünü gösterme zamani"



ulusal.com.tr