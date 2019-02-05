TV 8'de ekrana gelen Survivor 2019'da elenen ilk isim belli oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan dördüncü bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldiler. Yunan takımından üç kişinin eleme adayı olarak yer aldığı Survivor'da elenen isim yapılan ada konsey sonucu açıklandı. Peki Survivor'da kim elendi?

TV 8'de ekrana gelen ve bu sezon Türk ve Yunan takımlarının karşılaştığı Survivor 2019'da bir kişi bu akşam hayallerine henüz 4. bölümden veda etti. Peki Survivor'da elenen ilk isim kim oldu?



Survivor'ın bugün ekrana gelen bölümünde Türkiye ve Yunanistan takımları kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayrıldılar. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmaları kadınlarda Türkiye takımından Melisa, erkeklerde ise Yunan takımından Spyros kazandı. Melisa, ödülünü Sude ve Ecem ile paylaştı. Spyros ise Panagiotis ve Kyrikos ile paylaştı..



Survivor'un bu akşamki bölümünde 2. ödül oyunu Türkiye takımının büyük üstünlüğüne sahne oldu. Şimdiye kadar oynanan birçok oyunda Yunan takımına karşı üstünlük kuran Türkiye takımı, bu kez de 10-3 gibi bir skorla Yunan takımını mağlup etti ve bisküvi ödülünün sahibi oldu...



Bu akşam ekrana gelen ada konseyi öncesi dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Yunan takımında eleme adayları belli olmuştu. Yunan halkının vereceği oylarla belli olan eleme gecesinde adaylar Iloulieta, Spyros ve Demi olmuştu ve yarışmaya veda eden isim Demi oldu.