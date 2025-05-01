Survivor 2025 1 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star'da düello heyecanı hız kesmeden sürüyor. Haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düelloyu kazanan isim de netleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 1 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Bu hafta eleme potasında Volkan, Yusuf, Poyraz ve Batuhan yer aldı. Yarışmacılar adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

 Düello sonucunda adaya veda eden isim yarın belli olacak. Ancak ilk düello karşılaşmasında Batuhan Karacakaya ile Volkan Çetinkaya karşı karşıya geldi. Kazanan isim Batuhan oldu ve Survivor’daki yolculuğuna devam etme hakkı kazandı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Böylece dokunulmazlığı kaybeden All Star takımından bir yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi.

 Kadınlar haftası kapsamında yapılan konseyde, All Star takımından ilk eleme adayı olarak Yağmur Banda ismi yazıldı.

Survivor All Star’da düello oyunları devam ederken, heyecan dorukta. Adaya kimin veda edeceği ise yarınki bölümde belli olacak.,

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