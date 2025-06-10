Survivor 2025 10 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor'da bu akşam İstanbul finali öncesi ikinci finalist de netleşiyor. Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı? Survivor'da finale doğru geri sayım sürerken, finalist isimler netleşmeye başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 10 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

İlk olarak Batuhan final koltuğuna otururken, bu akşam oynanan oyunla birlikte ikinci finalist de belli oldu. Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı?

Adem, Volkan, Sevgi ve Ayşe arasında gerçekleşen düello mücadelesinin ardından ikinci finalist olarak Adem ismini finale yazdırdı.

İlk düello oyununu kazanan Batuhan, Survivor'ın ilk finalisti oldu.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak!Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak!Yurt
Kütahya'da deprem!Kütahya'da deprem!Yurt
dizi izle survivor
Günün Manşetleri
İstanbul'da aciller doldu, bakanlıktan kritik uyarı
Tıkanıklığı aşmak için grev tarihi açıklanmalıdır!
Gazze’de sivillerin can kaybı 55 bine yaklaştı
Süleymancılar Beykoz'daki Engürübağ Camisi'ne yerleşti
İstanbul’da huzur operasyonu
Ticaret Bakanlığı kaçakçılığa geçit vermedi
Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Sürecin sekretaryası mı oluşturuluyor
Rusya Ukrayna'nın kritik hava üssünü vurdu
32 kişi yaşamını yitirdi
Çok Okunanlar
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak! Meteoroloji uyardı: Bu illerde sıcaklık rekor kıracak!
Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
BİM'de onlarca üründe indirim bugün başladı: Yetişen alacak BİM'de onlarca üründe indirim bugün başladı: Yetişen alacak
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri