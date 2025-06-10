Survivor 2025 10 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

İlk olarak Batuhan final koltuğuna otururken, bu akşam oynanan oyunla birlikte ikinci finalist de belli oldu. Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu? 9 Haziran Pazartesi günü Survivor'da ikinci bileti kim kazandı?

Adem, Volkan, Sevgi ve Ayşe arasında gerçekleşen düello mücadelesinin ardından ikinci finalist olarak Adem ismini finale yazdırdı.

İlk düello oyununu kazanan Batuhan, Survivor'ın ilk finalisti oldu.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin