Survivor 2025 11 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor çeyrek final izle

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda finale sayılı günler kaldı. Yarışmanın son bölümünde Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek final koltuğu için parkurda mücadele etti. Daha önce yapılan oyunlarda Batuhan ve Adem, finale adlarını yazdırmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 11 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor çeyrek final izle
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Çeyrek final karşılaşması 11 Haziran Çarşamba günü canlı yayınla ekranlara gelecek. Bu turda bir isim elenecek. Hemen ardından 12 Haziran’da yarı final, 13 Haziran Perşembe günü ise Survivor 2025 sezonunun büyük finali yapılacak.

Büyük final heyecanı saat 19.00’da başlayacak ve canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Survivor 2025 çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları, İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

Finale sayılı gün kala izleyiciler, “Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak, biletler nasıl alınır?” gibi sorulara yanıt arıyor. Biletlerin satışına dair detayların programın sosyal medya hesaplarından duyurulması bekleniyor.

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