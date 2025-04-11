Survivor 2025 11 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında Gönüllüler takımı üstünlük kurarken, All Star takımı üst üste mağlubiyetler yaşadı. Kaybedilen her oyun sonrası adada tansiyon yükseldi, takım içi anlaşmazlıklar da gün yüzüne çıktı.

İlk dokunulmazlık oyununun ardından All Star takımında Asena Demirbağ ilk eleme adayı olarak belirlendi. İkinci ve üçüncü oyunları da kaybeden kırmızı takımda moral bozukluğu sürerken, ada konseyinde iki isim daha potaya gönderildi. Oylama sonucunda Meryem ve Yağmur eleme adayı oldu.

Dördüncü dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son eleme adayı da belli oldu ve tüm pota netleşti. Bu hafta yarışmaya kadın yarışmacılar arasından bir isim veda edecek.

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