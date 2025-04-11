Survivor 2025 11 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star 2025, 10 Nisan akşamı yayınlanan bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Kritik dokunulmazlık oyununun ardından haftanın dördüncü ve son eleme adayı da belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 11 Nisan cuma kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında Gönüllüler takımı üstünlük kurarken, All Star takımı üst üste mağlubiyetler yaşadı. Kaybedilen her oyun sonrası adada tansiyon yükseldi, takım içi anlaşmazlıklar da gün yüzüne çıktı.

İlk dokunulmazlık oyununun ardından All Star takımında Asena Demirbağ ilk eleme adayı olarak belirlendi. İkinci ve üçüncü oyunları da kaybeden kırmızı takımda moral bozukluğu sürerken, ada konseyinde iki isim daha potaya gönderildi. Oylama sonucunda Meryem ve Yağmur eleme adayı oldu.

Dördüncü dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son eleme adayı da belli oldu ve tüm pota netleşti. Bu hafta yarışmaya kadın yarışmacılar arasından bir isim veda edecek.

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