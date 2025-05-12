Survivor 2025 12 Mayıs pazartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
TV8, sevilen yarışma programlarıyla izleyicilerini ekran başına toplamaya devam ediyor. Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi yapımlarla öne çıkan kanal, şimdi de Survivor 2025 için geri sayıma geçti.
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor. 11 Mayıs 2025 Pazar günü ekran yolculuğuna başlayan programda heyecan şimdiden tavan yaptı.
Survivor 2025, her akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Aşağıdaki bağlantıdan canlı yayına ulaşabilirsiniz: