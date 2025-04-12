Survivor 2025 12 Nisan Cumartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

11 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Survivor All Star’da ödül oyununun kazananı belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 12 Nisan Cumartesi kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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11 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Survivor All Star’da ödül oyununun kazananı belli oldu. Eleme düellosu öncesinde yarışmacıların moral bulacağı ödül oyunu, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Son bölümü kaçıran izleyiciler ise "Survivor’da ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu haftanın ödülü, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan turistik Punta Cana köyünde alışveriş yapma fırsatı oldu. Ödülün açıklanmasıyla birlikte iki takım da büyük bir motivasyonla mücadeleye başladı.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından kazanan taraf Gönüllüler Takımı oldu. Takım, alışveriş ödülünü kazanarak büyük sevinç yaşadı. Eleme düellosu öncesinde moral depolayan Gönüllüler, motivasyonlarını zirveye taşıdı.

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