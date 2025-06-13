Survivor 2025 13 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor FİNAL CANLI İZLE

Survivor All Star 2025’te nefesler tutuldu, milyonları ekran başına kilitleyen büyük final bu akşam gerçekleşiyor. Aylar süren zorlu mücadelede sona gelindi, finalistler belli oldu. Şimdi gözler Survivor 2025 şampiyonunun açıklanacağı büyük geceye çevrildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 13 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor FİNAL CANLI İZLE
Yayınlanma:

 Survivor finalini kaçırmak istemeyen izleyiciler ise “Survivor finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 finali, 13 Haziran Perşembe günü yani bu akşam gerçekleşecek. Final programı saat 20.00’de canlı yayınla başlayacak. İstanbul’da düzenlenecek olan büyük final gecesinde yarışmacılar halk oylamasına çıkacak ve Türkiye'nin oylarıyla Survivor şampiyonu belli olacak.

Survivor All Star finalini canlı izlemek isteyen izleyiciler, TV8 ekranları üzerinden ya da TV8’in resmi internet sitesi (www.tv8.com.tr) ve TV8 canlı yayın uygulamaları aracılığıyla programı anbean takip edebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!Yurt
Sivas'ta deprem oldu! Naci Görür'den uyarı: Potansiyel daha büyükSivas'ta deprem oldu! Naci Görür'den uyarı: Potansiyel daha büyükYurt
survivor
Günün Manşetleri
Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek
Vatan Partisi'nden uyarı
Erdoğan'dan İsrail’in İran saldırısına sert tepki
Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı
İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış
Sanal kumar çetelerine darbe
İsrail'den İran'a terör saldırısı
Kamu işçileri için zam masası kuruluyor
Gazze’de can kaybı 55 bini geçti
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı! Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı!
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum
Faiz zirveye çıktı Faiz zirveye çıktı
2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun! 2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!