Survivor 2025 13 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor FİNAL CANLI İZLE

Survivor finalini kaçırmak istemeyen izleyiciler ise “Survivor finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 finali, 13 Haziran Perşembe günü yani bu akşam gerçekleşecek. Final programı saat 20.00’de canlı yayınla başlayacak. İstanbul’da düzenlenecek olan büyük final gecesinde yarışmacılar halk oylamasına çıkacak ve Türkiye'nin oylarıyla Survivor şampiyonu belli olacak.

Survivor All Star finalini canlı izlemek isteyen izleyiciler, TV8 ekranları üzerinden ya da TV8’in resmi internet sitesi (www.tv8.com.tr) ve TV8 canlı yayın uygulamaları aracılığıyla programı anbean takip edebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin