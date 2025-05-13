Survivor 2025 13 Mayıs salı kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Bu haftaki düello eşleşmeleri Ayşe-Meryem ve Dilşah-Sevgi şeklinde gerçekleşti. Heyecanın tavan yaptığı mücadelelerde Ayşe ve Dilşah kazanan taraf olurken, Meryem ve Sevgi elemeye kalan iki isim oldu. Finalde elenen yarışmacı, geçtiğimiz haftanın eleme finalisti Yağmur’la karşılaşacak ve bu düellonun kaybedeni adaya veda edecek.

Büyük mücadelelere sahne olan Survivor 2025 All Star – Gönüllülerde, zorlu ada yaşamı ve kıyasıya rekabet izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılar hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıklarını test ederken, izleyiciler de her bölümde nefeslerini tutuyor.

Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde düellolar bir kez daha izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Ayrıca dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağı ve ada konseyinde hangi isimlerin yazılacağı da merak konusu.

Survivor 2025 All Star – Gönüllüler, yeni bölümüyle 13 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de TV8’de izleyicisiyle buluşacak.

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